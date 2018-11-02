رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن اتحاد كنفدرالية العمال بالنرويج

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الخميس، وفدا عن اتحاد كنفدرالية العمال بالنرويج يتقدمه هانس كريستيان قابرلسن، رئيس الاتحاد، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.





وأكد رئيس إتحاد كنفدرالية العمال بالنرويج تقديره لخصوصية الحوار الاجتماعي الذي تتميز به التجربة الديمقراطية التونسية، معتبرا انه ساهم في تعزيز مناخ الاستقرار الاجتماعي وترسيخ الحوار كسبيل وحيد لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.





من جانبه، أوضح رئيس الجمهورية عراقة التجربة النقابية في تونس ودورها التاريخي في بناء الدولة الحديثة وتركيز مؤسساتها المدنية، معربا عن ثقته في مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل الاضطلاع بمسؤوليته التاريخية ودوره الايجابي في تدعيم التجربة الديمقراطية في تونس.