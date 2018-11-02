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"ستحاول تسلق هذا السور والقفز من على تلك الصخرة إلى الصخرة التي أمامها حتى تستطيع استكمال التسلق والوصول إلى القمة والخروج من هنا، وسوف يتم ربط هذا الحبل حول جسدك ليحميك من الموت لأنك إذا سقطت أثناء القفز ستموت لا محالة".





ولكن عند السقوط والحبل يلتف حول جسدك لن تموت ولكنك ستتعرض لإصابات خطيرة ستجعلك غير قادر على الحركة لفترة طويلة قبل أن تستعيد عافيتك وقوتك مرة أخرى لتحاول مجددا القفز.

سريع بث حي HD .. مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر





سيحاول مرة أخرى أن يتسلق السور.





هل نجح أحد في فعلها يوما؟ بالتأكيد لا.





هناك من فعلها سابقا "صوت يأتي من بعيد"





نعم هناك شخص واحد فعلها سابقا واستطاع الخروج من هذا السجن، إنه طفلا ولد هنا ولكن البعض يقول أن هذا الحديث مجرد أسطورة.





يرد عليه: ولكن كيف استطاع الطفل القفز من تلك الصخرة إلى الأخرى والحبل يلتف حول جسده ثم يكمل التسلق حتى يصل إلى القمة.





الطفل تخلى عن خوفه وترك الحبل وقفز من الصخرة إلى الأخرى دون الحبل وبالفعل نجح في ذلك ليصل إلى القمة ويخرج من هنا.. ورغم إنه إذا سقط كان سيموت لأنه ترك الحبل لكن تحرره من الخوف هو الذي ساعده في فعلها.





والآن جاء الوقت ليكرر المحاولة.. ترك الحبل كما سمع عما فعله الطفل وبدأ في التسلق إلى أن وصل للصخرة الأولى.. الجميع ينظر إليه ويراقبه، احتبست الأنفاس الكل ينتظر سقوطه وانتهاء حياته مع اصطدام جسده بالأرض.

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يقفز البطل دون الحبل ويصل للصخرة الأخرى.. نجح أخيرا بعد أكثر من محاولة فاشلة.





ما سبق كان جزءا من فيلم Dark Knight Rises الشهير ضمن سلسلة أفلام Batman.. والآن على الأهلي أن يفعل مثلما فعل بطل الفيلم ليقفز بدون الحبل نحو كأس إفريقيا.





الأهلي يستضيف الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب في الإسكندرية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.





الأكثر تتويجا في القارة السمراء لم يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ 5 سنوات وهي الفترة الأطول التي تغيب فيها الكأس الذهبية عن دولاب بطولات القلعة الحمراء منذ بداية الألفية الحالية.





5 سنوات يحاول الأهلي الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا ولا ينجح في ذلك، مثلما كان بطل الفيلم غير قادر على القفز من الصخرة للأخرى ليخرج من السجن.





خروج مبكر من البطولة في 2014 و2015 والتحول للمشاركة في الكونفدرالية، عدم قدرة على تخطي دور المجموعات في 2016.





يستعيد الأهلي عافيته وقوته ويتأهل لنهائي عام 2017 الماضي ويخسر اللقب. الأضرار أكبر لأن السقوط جاء هذه المرة من مسافة أعلى من قمة البطولة في النهائي.





والآن.. بعد أن مر عاما على خسارة اللقب عاد الأهلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا واقفا على الصخرة الأولى في وضع الاستعداد للقفز نحو الصخرة الثانية للصعود إلى قمة البطولة والفوز بالكأس.

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لذلك سيكون على الأهلي فعلها على طريقة بطل الفيلم وترك الحبل والتخلص من الخوف ومن أي شيء يقف في طريقه ليفوز بلقب البطولة ويستعيد الكأس الذهبية الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 5 سنوات.





مشوار الأهلي في البطولة





الأهلي بدأ دور المجموعات بتعادل على ملعبه أمام الترجي ثم خسارة من كمبالا سيتي قبل أن تتوقف البطولة بسبب كأس العالم، ويتم تغيير الجهاز الفني للفريق ويتولى الفرنسي باتريس كارتيرون تدريب الفريق بدلا من حسام البدري ويحقق الفوز في باقي مباريات دور المجموعات ليعود من بعيد ويتأهل متصدرا.





يلتقي الأهلي في دور الـ8 مع هوريا كوناكري الغيني ويتعادل معه سلبيا في الذهاب ثم يفوز برباعية في الإياب ليصل لنصف النهائي.





ويضرب المارد الأحمر موعدا مع وفاق سطيف الجزائري الذي فاز عليه 2-صفر في الذهاب وخسر بهدفين لهدف في الإياب ليتأهل للنهائي الثاني عشر في تاريخ الأهلي.





ما قبل المباراة





مع مرور المباريات في البطولة فقد الأهلي أكثر من لاعب بسبب الإصابة، أولا جونيور أجاي الذي تعرض لإصابة في دور المجموعات وعمرو السولية ثم محمد نجيب أمام هوريا وعلي معلول في مواجهة وفاق سطيف وأخيرا هشام محمد في التدريبات قبل النهائي وجميعهم لن يلعبوا المباراة.





بالإضافة إلى عدة إصابات أخرى مثل سعد سمير الذي عاد وشارك أمام سطيف ومن قبله ميدو جابر.





التشكيل المتوقع





في المباريات السابقة غلب ثبات التشكيل على الأهلي وطريقة اللعب من قبل كارتيرون، والتغيير فقط يكون بسبب غياب لاعب أو آخر.





وتأكد مشاركة إسلام محارب ومحمد الشناوي في المباراة بعد غياب الأول عن مواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية، وخروج الثاني من المواجهة مصابا.





وسيكون تشكيل الأهلي الأقرب لهذه المباراة كالآتي:





المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أحمد فتحي – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف.





الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية.





الوسط المهاجم: أحمد حمودي – وليد سليمان – إسلام محارب.





الهجوم: وليد أزارو.





حكم المباراة





الحكم الجزائري مهدي عبيد سيتولى إدارة لقاء الذهاب في برج العرب، بينما يتولى باكاري جاساما مهمة حكم الفيديو في هذه المباراة.

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