وزير العدل: إحداث محكمة إستئناف وإدارة جهوية للعدل بباجة هو بمثابة رسالة تحدي لمن يريدون زرع الإحباط في تونس

أكد غازى الجريبي وزير العدل، خلال حفل تدشين محكمة الاستئناف والإدارة الجهوية للعدل بباجة، الخميس، أن هذين المكسبين الجديدين في المجال القضائي، هما بمثابة "رسالة تحدي" لمن يريدون زرع الإحباط فى تونس، مفادها بأن البلاد ما زالت تراكم الإنجازات.





وأبرز حرص وزارة العدل، على يكون لكافة المحاكم في كل جهات الجمهورية نفس مستوى التجهيزات والبنية الاساسية قصد إسداء خدمات لفائدة المتقاضين بنفس الجودة، مؤكدا تواصل تعزيز الخارطة القضائية بمحاكم عقارية واستئناف وادارات جهوية، قصد تقريب مرفق القضاء من المتقاضين، تكريسا لحق المواطنين في الولوج للقضاء دون اي تمييز.





واعتبر أن الدولة الديمقراطية تشترط إرساء قضاء ناجع ومستقل لأنه يمثل صمام أمان لها، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على تعزيز العدالة الرقمية، في إطار مشاريع متكاملة ورؤية شاملة لجهاز العدالة.





وبين أن إعادة تهيئة السجون وإحداث أخرى، يهدف الى توفير الظروف الملائمة لحفظ كرامة السجين، تكريسا لحقوق الإنسان في بعدها الشمل واحتراما لمبادئ الدستور التونسي وكذلك قصد بلوغ المعايير الدولية في المجال القضائي، بالإضافة إلى التقليص من عدد المساجين والحد من نسبة العود.





وصرح فى هذا الصدد، بأنه تم بناء القسط الأول من مشروع السجن المدنى بباجة بكلفة تبلغ 10 ملايين دينار من جملة 40 مليون دينار تم تخصيصها لهذا المشروع، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة والنهوض بمرافقها يعد مسؤولية جماعية.





من جهته، اعتبر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بباجة محرز الزواري، ان محكمة الاستئناف بالجهة تمثل صرحا جديدا يضاف الى منظومة العدالة فى تونس، لإرساء عدالة فاعلة وناجزة ومكرسة للحريات، مبرزا أهمية أن يحظى المرفق القضائي بمباني لائقة إحتراما لدولة القانون والمؤسسات.





يشار الى أن وزير العدل أدى بالمناسبة، زيارة إلى المحكمة الابتدائية بمجاز الباب من ولاية باجة لمعاينتها، بعد أن انتهت مؤخرا أشغال صيانتها. (وات)