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نقابة أصحاب التاكسي الفردي تدعو منظوريها للتحرك الميداني بداية من 15 نوفمبر2018

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:54 ص
نقابة أصحاب التاكسي الفردي تدعو منظوريها للتحرك الميداني بداية من 15 نوفمبر2018
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محمد وليد الجموسي
 
قرر المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة "تاكسي فردي"، على إثر إجتماعه، الخميس، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، دعوة هياكله النقابية الجهوية للتحرك الميداني بداية من يوم الخميس الموافق لـ 15 نوفمبر الجاري على الساعة التاسعة صباحا.

وجاء هذا القرار وفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي، على خلفية ما وصفوه أعضاء المكتب ، "بتعنت وزارة النقل وانتهاج سياسة الممطالة وعدم تفعيل ما تم الإتفاق في شأنه والمضمن في محاضر الجلسات الممضاة مع الوزارة من بينها محضر جلسة بتاريخ 6 أفريل 2018" .

كما ورد في البيان ذاته، أن هذه التحركات الإحتجاجية ستتخذ أشكالا مختلفة وبنسق تصاعدي حسب ما يضبطه القانون لحين الحصول على مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.   
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