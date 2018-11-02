أفاد عضو جمعية قليبية للثقافة والفنون والتراث محمد بن حميد أنه تم الأربعاء الاعتداء على البرج الأثري بقليبية من خلال إحداث ممرّ للمعوقين ببهو البرج وتشويه هذا المعلم المشيد بخصوصية كبيرة باستعمال الآجر والاسمنت

وأضاف الخميس في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان إحداث تغييرات على معلم أثري يستوجب القيام بدراسة من قبل خبراء المعهد الوطني للتراث، مشيرا إلى إمكانية إحداث ممرّ للمعوقين من الخشب لتسهيل المرور إلى البرج دون انتهاك موقع أثري بحجم البرج الأثري بقليبية، حسب قوله.





وأوضح أن جمعية قليبية للثقافة والفنون والتراث قامت بمراسلة المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها برج قليبية بصفة مستمرة ولتحديد المسؤولين عن المشاريع التي تنجز دون دراسة علمية.





وأشار في هذا السياق، إلى أن عددا من زوايا البرج مهدّدة بالسقوط أمام غياب برنامج واضح للمعهد الوطني للتراث للقيام بعملية التهيئة، مؤكّدا أهمية البرج الأثري بقليبية الذي يعد رمزا من رموز الجهة باعتبار أن تاريخ تشييده يعود إلى 2500 سنة وإمكانية استغلاله ضمن المسالك السياحية واحتضان الأنشطة الثقافية.