رئيس الجمهورية يقرر تعيين سلمى اللومي الرقيق وزيرة مديرة للديوان الرئاسي

قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تعيين سلمى اللومي الرقيق، وزيرة مديرة للديوان الرئاسي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





يذكر أن محمد سليم العزابي، كان يشغل هذا المنصب منذ 1 فيفري 2016 ، خلفا لرضا بلحاج الذي قدّم استقالته آنذاك. وقد ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 84، أنّه وبمقتضى أمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 18 أكتوبر 2018 ، تمّت استقالة العزابي إبتداء من 13 أكتوبر 2018.





يشار إلى أن سلمى اللومي الرقيق، كانت تشغل خطة وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ 6 فيفري 2015 مع حكومة الحبيب الصيد أنذاك، لتواصل الإضطلاع بمهامها على رأس نفس الوزارة مع حكومة يوسف الشاهد، إلى حين تعيينها لهذا المنصب.