ألمانيا تضع صندوق دعم على ذمة مبادرات المجتمع المدني في المناطق المتضررة من الفيضانات في تونس

تم إرساء صندوق دعم، من قبل الحكومة الالمانية، لفائدة تمويل مبادرات المجتمع المدني في المناطق المتضررة من الأمطار والفياضانات الأخيرة بتونس.





ويهدف الصندوق، وفق بلاغ أصدرته سفارة ألمانيا بتونس، إلى تمويل المبادرات، التي تستجيب الى حاجيات التونسيين المتضررين مع إيلاء اهتمام خاص الى الضحايا الأكثر هشاشة.





ويجب أن تستجيب المشاريع، المؤهلة، لوضعيات الطوارئ أو الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. كما يجب ان تكون هذه المشاريع ذات اهتمام مشترك ولها تاثير مباشر ويمكن أن تغطي مختلف مجالات التدخل على غرار الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية والفلاحة والتعليم.

ويعد تاريخ 11 نوفمبر 2018 اخر اجل لارسال المشاريع.