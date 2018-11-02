لايف .. مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 2-10-2018 .. يلا شوت





ثمانية أشهر من العمل المستمر والآن وصل الأهلي إلى المحطة الأخيرة ولا يفصله عن لقبه الإفريقي التاسع سوى 180 دقيقة فقط أمام الترجي التونسي.









ويستضيف الأهلي منافسه الترجي غدا الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب قبل أن يحل ضيفا عليه عقب أسبوع في ملعب رادس.





وخلال العام الماضي وصل الأهلي إلى محطة النهائي ذاتها لكنه سقط أمام الوداد بعدما تعادل في مصر إيجابيا بهدف لمثله وسقط في المغرب بهدف دون رد.

لايف .. مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 2-10-2018 .. يلا شوت





ومن مواجهتي الوداد هناك بعض الدروس المستفادة على لاعبي الأهلي تذكرها جيدا قبل لقاء الترجي.





استغلال الفرص









أكثر شيء سلبي عانى منه الأهلي خلال مواجهتي الوداد هو عدم حسمه لكل الفرص التي أتيحت له لقتل اللقاء كليا.





لنتذكر سويا ما حدث بالتفصيل..

لايف .. مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 2-10-2018 .. يلا شوت





في لقاء الذهاب بدأ الأهلي اللقاء بشكل لا يوجد أروع منه وسجل مؤمن زكريا هدفا في الدقيقة الثالثة.





لم يقتل لاعبو الأهلي المباراة وأضاعوا الفرص الواحدة تلو الأخرى إلى أن أدرك الوداد التعادل في الدقيقة 16.





وماذا حدث بعد هدف أشرف بنشرقي؟ ما يقرب من 74 دقيقة وغياب تام للأهداف.





الأهلي خلال تلك المباراة وحدها سدد على مرمى الوداد 20 مرة، هل تعلم كم تصويبة دقيقة؟ أربعة فقط منهم كرة الهدف.

لايف .. مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 2-10-2018 .. يلا شوت





في لقاء الإياب تكرر الأمر بشكل مشابه الأهلي سدد الكرة على مرمى الوداد تسع مرات منهم أربع تصويبات دقيقة فقط ولا يوجد أي هدف.





في المقابل الوداد في كلا المباراتين سدد الكرة بشكل دقيق على مرمى الأهلي أربع مرات بواقع مرتين في كل لقاء والنتيجة هدفين قادا الفريق للقب.





في النهائيات ليس من الضروي أن تكون الأفضل لكن أن تكون حاسما.





أخطاء الدفاع





في مباراتي الوداد سجل الفريق المغربي هدفين بنفس الطريقة والتي شهدت نفس ارتكاب الأخطاء من قبل دفاع الأهلي.





كرة من الناحية اليمنى وعرضية يقابلها أحد لاعبي الفريق المغربي برأسية وسط عدم رقابة جيدة من مدافعي الأهلي.





تكرار الأخطاء قد يكلفك الكثير ينبغي عليك التركيز لعدم تكرارها.





لايف .. مباراة الاهلي والترجي اليوم الجمعة 2-10-2018 .. يلا شوت













