الاتحاد الوطني للمراة التونسية يدعو الى عدم التعاطي المناسباتي مع مشاغل النساء والشابات وتهميش دورهن

دعا الاتحاد الوطني للمراة التونسية في بيان، اليوم الخميس، الى عدم التعاطي المناسباتي مع مشاغل النساء والشابات وعدم تهميش دورهن، والتعامل الجدي مع ما وصفه بصيحات الفزع التي تطلقها مختلف شرائحهن العمرية بسبب تفاقم الاوضاع الصعبة بالبلاد.





كما دعا الاتحاد، في بيان له جميع الفاعلين في الشأن العام إلى دعم المنظمات والجمعيات النسائية لمزيد الاضطلاع بدورها الاجتماعي والتنموي والحقوقي والثقافي، بغاية تحصين النساء والشباب ضد الإرهاب وتوحيد المجهودات من اجل قطع جذور الإرهاب وكل العوامل المؤدية له.





ولفت الى لإرهاب يضرب مجدّدا المدن ويستهدف عددا من الأمنيين والمدنيين متخذا شكلا جديدا بإدخال النساء في صفوفه الأمامية مدينا وبشدّة هذه العمليّة الإرهابيّة التي نفذتها امرأة.

واكد ان استدراج النساء في التنظيمات الإرهابية ووضعها في الصفوف الأمامية وتسويقها على أنها شريكة فاعلة في الإرهاب لا يمكن أن يعكس الصورة الحقيقية للنساء التونسيات ونضالهن من اجل الحفاظ على سلامة الوطن، وان المعالجة الامنية والعسكرية والقانونية على اهميتها لا تكفي وحدها لاستئصال هذه الآفة الخطيرة من المجتمع.







