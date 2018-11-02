تم، الخميس، تقديم دراسة إستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، وذلك خلال جلسة عمل عقدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإشراف وزير الفلاحة سمير الطيب وبحضور ثلة من الخبراء المختصين في مجال الماء .





ومن أهم عناصر الدراسة، تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا، وتوفير المياه للقطاعات الإستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية و استدامة الموارد المائية ومحيطها، إلى جانب تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية، مع تثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي للأمن المائي.

وتم خلال هذه الجلسة، التي تندرج في اطار استراتيجية الوزارة للتحكم في الماء والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ووالمحافظة على الموارد المائية إلى أفق 2050، عرض فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات و استدامة المياه المعبأة، إلى جانب تنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات المائية فضلا عن التطرق إلى النواحي التشريعية والمؤسساتية.





وتهدف الدراسة الإستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050 إلى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية والتصدي لندرة المياه التي ستواجهها تونس مستقبلا.





كما ترمي إلى رفع التحديات المطروحة بخصوص ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية مع المحافظة على بيئة سليمة وتوازن ايكولوجي في المجال الطبيعي ومواجهة حاجيات التطور الإقتصادي والإجتماعي، فضلا عن وضع خطة إستراتيجية متناسقة ومتكاملة وبرنامج عمل للتصرف الرشيد والمستدام في الموارد المائية، قصد ضمان الإستعمال الأمثل للمياه ودعم أسس إدارة مستديمة ومندمجة للموارد المائية.





وتهدف الدراسة أيضا إلى بلورة مفهوم القيمة الاقتصادية للمياه وتنمية المقاربة التشاركية لبلوغ التنمية المستدامة، كما يرجى من هذه الدراسة تحسين الأمن الغذائي وتنمية قدرات مختلف المتدخلين في مجال المياه لإعطاء الدراسة ما تستحقه من أهمية. (وات)