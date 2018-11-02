افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي

افتتحت عشية الخميس بدار الثقافة محمد المرزوقي الدورة الخامسة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي التي تتواصل الى غاية الرابع من هذا الشهر بمشاركة اكثر من 30 شاعرا من داخل تونس وخارجها 27 منهم ستتنافس قصائدهم ضمن المسابقة الدولية للشعر حول موضوع الضمير.





وأوضح مدير هذه الدورة عز الدين بالطيب في تصريح لمراسل (وات) أن هذا المهرجان بات يخطو خطوات ثابتة تاصل لجمالية الكلمة وتتناسب مع حجم الشعر في مدينة دوز التي تمثل منارة للشعر والشعراء بهذه الربوع، مؤكّدا أن العدد الهام من الشعراء المشاركين في المسابقة من مختلف الدول العربية على غرار ميلود رزاق عبد السيد يونس من مصر و عبد المجيد عناد من الجزائر ومحمد الضوات من الاردن يؤكد مدى التقارب الثقافي بين هذه الدول وقدرة الفعل الثقافي على توحيد الشعوب, وأضاف المصدر ذاته ان برنامج المهرجان افتتح رسميا عشية اليوم بعمل فرجوي شعري من انتاج المهرجان أمّنه الشاعران البشير عبد العظيم ومحمد بلطيف الملوح تخلّله تكريم لعدد من الشعراء والاعلاميين والمثقفين من داخل تونس وخرجها ليكون اثرها رواد دار الثقافة على موعد مع سهرة عربية مشتركة بمشاركة شعراء وفنانين من تونس والاردن والعراق ومصر.





وتتواصل فعاليات المهرجان في يومه الثاني من خلال افتتاح ورشة الصورة الفوتغرافية ثم الندوة الفكرية حول الشعر وتحديات العولمة اضافة الى تقديم قراءات في الشعر المحكي بدار الثقافة بالجهة وتكون السهرة مع عرض السامور وهو عرض شعري فرجوي بمنتزه المدينة في حين يخصص اليوم الثالث من المهرجان لتكريم القضية الفلسطينية من خلال تنظيم معرض للتراث الفلسطيني بالتعاون مع جمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية ونادي اراسيل علاوة على تنظيم سهرة فنية بعنوان سهرة الوفاء لنصرة فلسطين ويكون اليوم الختامي من المهرجان مخصصا لتكريم الشعراء الفائزين في المسابقة الدولية.





كما يتضمن برنامج المهرجان ورشات في الموسيقى والفنون التشكيلية والتعبيرات الفنية اضافة الى ورشات في الكتابة الشعرية مع تنظيم لمسابقة الشاعر الصغير الخاصة بتلاميذ الابتدائي من اجل ترغيب وتحفيز الناشئة على حفظ الشعر وحمايته من الاندثار باندثار الاجيال.





ومن ناحيته أكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين خلال إشرافه على افتتاح هذه الدورة ان مدينة دوز هي بلد الادباء والشعراء ونساجي القول مما يجعل الزائر





لا يستغرب ان تنتظم سنويا تظاهرات بهذا الزخم في المدينة التي باتت منارة هامة من منارات الفعل الثقافي بالبلاد وحتى خارجها الامر الذي يعكسه الحضور الكمي

والنوعي للشعراء العرب في هذا المهرجان، مؤكّدا أن الوزارة تحرص على ان تستمر هذه التظاهرات بالجهة وعلى مزيد دعمها لتحقق مزيدا من النجاح والتألق.