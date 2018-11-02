٩ معلومات عن سامي العدل في ذكرى ميلاده
تحل اليوم الجمعة، الذكرى الثانية والسبعين على ميلاد الفنان والمنتج الراحل سامي العدل.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.
١- ولد العدل في الثاني من نوفمبر ١٩٤٦، في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية.
٢- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان من نجوم دفعته كل من الفنانين فاروق الفيشاوي، وعماد رشاد، وإبراهيم يسري.
٣- يعمل أشقاؤه بالوسط الفني، وهم السناريست الدكتور مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والسيناريست والمنتج الدكتور محمد العدل.
٤- في عام ١٩٧٢، بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل في فيلم "كلمة شرف".
٥- شارك في العديد من الأفلام الناجحة منها: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات".
٦- وفي الدراما، شارك في مسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".
٧- أسس مع أشقاءه شركة "العدل جروب" والتي أنتجت عدد من أنجح الأفلام والمسلسلات.
٨- قبل رحيله بأيام، أهدى تكريمه في مهرجان المسرح العربي لصديقه الفنان الراحل إبراهيم يسري والذي كان توفي قبل أيام.
٩- توفي في العاشر من يوليو عام ٢٠١٠، عن عمر ناهز ال٦٨ عامًا، إثر إصابته هبوط حاد في الدورة الدمويه نتيجة ضعف في عضلة القلب.