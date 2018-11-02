كورة ستار بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونس بي إن سبورت HD في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، تنطلق مباراة الأهلي المصري مع الترجي





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وصعد النادي الأهلي للمباراة النهائية على حساب وفاق سطيف الجزائري بينما تخطى الترجي





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ومن المتوقع أن يلعب الترجي بالتشكيل التالي: "رامي الجريدي - أيمن بن محمد - خليل شمام - شمس





الدين الذوادي - سامح الدربالي - فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - يوسف البلايلي - غيلان الشعلالي -





أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي". أما الأهلي قد يخوض اللقاء بالتشكيل المكون من: "محمد





الشناوي - سعد سمير - أيمن أشرف - أحمد فتحي - عمرو السولية - حسام عاشور - وليد سليمان -





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SPORTS HD 1 بصوت المعلقين حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.





أما موعد المباراة.. ستنطلق مباراة الاهلي والترجي على ملعب برج العرب بالاسكندرية مساء اليوم





الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر





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