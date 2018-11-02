لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالاسكندرية وذلك في إطار مباراة ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا.





ويستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية موقعة الاهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الابطال مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت تونس والمغرب، وستكونوا مشاهدينا الكرام على موعد مع مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي والاهلي يلا شوت، مباشر كورة لايف، كورة ستار بدون تقطيع مجانا.

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





وتعد مباراة الذهاب مهمة للغاية للنادي الاهلي المصري لأنه يطمح في حسم النهائي لصالح من على ملعبه ووسط جماهيره الكبيرة التي ستحضر المباراة على ملعب برج العرب بالاسكندرية، وسيكون اللقب التاسع للقلعة الحمراء اذا حصده هذا العام، مشاهدة بث مباراة لمباراة الاهلي مع الترجي بدن تقطيع يلا شوت.





وكان الاهلي قد تأهل للدور النهئي من دوري الابطال بعد أن تخطى عقبة وفاق سطيف في نصف النهائي أما الترجي التونسي قد صعد للنهائي على حساب بريميرو دي اوجوستو بصعوبة بالغة على الرغم من الخسارة في الذهاب بهدف نظيف، ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر عبر موقع الفجر الرياضي.





خطوة واحدة تفصل النادي الاهلي عن تحقيق المجد ونيل شرف تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للاندية FIFA أما فريق الترجي التونسي يطمح لحصد البطولة وسط الظروف التي يمر بها، وستكون مباراة الاهلي والترجي مذاعة مباشرة على قناة "بي إن سبورت 1" "bein sports 1 HD" وتم تحديد المعلقين وهم محمد الكواليني وحفيظ دراجي.

لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين





مشاهدة البث المباشر من لقاء الاهلي والترجي التونسي بدون تقطيع كورة لايف، يلا شوت، ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بالتشكيل التالي: "محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، سعد سمير، حسام عاشور، عمرو السولية، إسلام محارب، وليد سليمان، أحمد حمودي، وليد أزارو.





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لايف .. بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم 2-11-2018 مشاهدة مباراة الاهلي | كورة ستار | اون لاين