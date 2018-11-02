كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار الجزائري مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الأهلي المصري مع الترجي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على إستاد "برج العرب".

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن مهدي عبيد حكم النهائي الإفريقي:

-وُلد مهدي عبيد شارف في مدينة "قسطنطينة" الجزائرية في 14 ديسمبر عام 1980 (38 عامًا).

-يعمل مهدي عبيد مهندسًا بقطاع البترول، بعيدًا عن عمله في مجال التحكيم الرياضي.

-حصل مهدي عبيد على الشارة الدولية من الفيفا عام 2011، وشارك في تحكيم الكثير من المباريات القارية والعالمية.

-شارك مهدي عبيد في التحكيم ببطولة أمم إفريقيا 2015 و2017، ومونديال الأشبال 2015 و2017، وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2016 و2018، كما أدار الكثير من المباريات في بطولات إفريقيا للأندية

-أدار الحكم الجزائري 13 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال مسيرته التحكيمية، أشهر الكارت الأصفر 33 مرة والكارت الأحمر مرة وحيدة، واحتسب 4 ركلات ترجيح.

-أدار مهدي عبيد 5 مباريات في النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اشهر الكارت الأصفر 13 مرة واحتسب ركلتين جزاء، ومن أبرز المباريات التي أدارها بالبطولة لقاء الدور ربع النهائي بين مازيمبي وأول أغسطس والذي انتهي بالتعادل 1-1.

-سبق وأدار مباراتين للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد المغربي في دور المجموعات عامي 2016، 2017، فاز المارد الأحمر في الأولي 1-0 وخسر الثانية بنتيجة 2-0.

-كما أدار مواجهة ثالثة للأهلي أمام الافريقي التونسي، في إياب دور الـ16 الثاني ببطولة الكونفيدرالية عام 2015 في ملعب رادس، وقام حينها بطرد محمد هاني، لاعب الأهلي، كما احتسب العديد من القرارات العكسية ضد الأحمر، وخسر الأهلي 2-1 ولكنه صعد بركلات الترجيح.

-واشتكي مسؤولو الأهلي من "مهدي عبيد" عقب مباراة الافريقي التونسي، واتهموه بالتحيز للفريق التونسي وتجاهل احتساب الوقت الضائع، وأكدوا أنه أصر على أن يلعب الفريقان ركلات الترجيح على المرمى المقابل لجماهير الإفريقي رغم أن الأهلي حصل على حق اختيار المرمى عن طريق القرعة.

-أدار "عبيد" مباراة لمنتخب مصر للشباب أمام نظيره الغاني في بطولة أمم إفريقيا 2013 وفاز منتخب الفراعنة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.