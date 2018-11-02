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عودة حركة قطارات الوجه القبلي لطبيعتها بعد تعطل قطار إسباني بسوهاج

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
عودة حركة قطارات الوجه القبلي لطبيعتها بعد تعطل قطار إسباني بسوهاج
قطار - ارشيفية
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عادت حركة القطارات في سوهاج، لطبيعتها بعد حدوث عطل كهربائي بالقطار رقم 88 إسباني الإسكندرية _ أسوان.

وتعطل القطار عقب وصوله لرصيف المحطة، بالانتقال والفحص تبين أن توقفه بسبب عطل كهربائي بالجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متأخرا ساعة عن موعده المقرر.

نتج عن ذلك تأخر القطارين رقمي: 976 VIP "القاهرة_الأقصر" لمدة 30 دقيقة، 2014 VIP "القاهرة_أسوان" لمدة 15 دقيقة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.

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