شاهد الان بث مباشر الاهلي والترجي بدون تقطيع لجميع السرعات كورة لايف 

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فولهام في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 1-11-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق السيتي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة حيث يحتل الفريق صدارة البريميرليج، بعد الفوز في أخر مبارياته على توتنهام، واستهل حامل اللقب مشواره في البطولة من الدور الثالث مباشرةً، والتقي السيتي مع فريق أكسفورد يونايتد وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، ثم تأهل لدور الـ 16 من البطولة ليلاقي فريق فولهام، وسيدخل السيتزينس هذا اللقاء لخطف الفوز والصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة .

على الجانب الآخر افتتح فولهام مبارياته بملاقاة فريق إكستر في الجولة الثانية من البطولة، وحسم اللقاء بهدفين دون رد، وفي الجولة الثالثة قابل فريق ميللول، وأيضًا حققوا الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيدخل الفريق هذه اللقاء على أمل تحقيق الفوز فيه والوصل للدور المقبل على حساب حامل اللقب النسخة الماضية

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ جوارديولا بتشكيل مكون من:إيدرسون-بينجامين ميندي - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر- كيفن دي بروينه - فيرناندينيو - دافيد سيلفا- ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

على الجانب الأخر سيلعب فولهام بتشكيل مكون من:سيرجيو ريكو- ماكسيم لو مارشان - تيم ريم - دينيس أودوي- ريان سيسيجنون - توم كيرني - جيان سيري - تيموثي فوسو منساه- آندريه شورله - ألكساندر ميتروفيتش - أبوباكار كامارا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في العاشرة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المبارا عبر قناةbeIN SPORTS HD 2.