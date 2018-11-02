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حظك اليوم برج الثور الجمعة 2 نوفمبر 2018

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
حظك اليوم برج الثور الجمعة 2 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثور - من 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الثور:
اعتني بصحتك، فقد تشعر بالإرهاق والاضطراب اليوم، حيث هناك بشائر بمصاعب وشيكة الحدوث في الأفق. تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في تحقيق توازن داخلي وكبح رغبتك في إحراز تقدمًا مهما كلف الأمر. بدلاً من حرق تلك الطاقة ظاهريًا، استخدمها لتحقيق نوع من السلام الداخلي، فتكون هذه الفترة أقل إرهاقًا. قد تجد أن نتائج تلك الأمور مقبول وغير المتوقع لها. 
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