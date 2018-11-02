صالح جمعة يوجه رسالة للفرنسي باتريس كارتيرون
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:55 صريهام عبد المحسن
أعرب صالح جمعة نجم الفيصلي السعودي والمعار من الأهلي المصري عن أمله بأن يتم تقييده في قائمة الأهلي في يناير المقبل وإكمال مشواره مع الفريق.
وقال جمعه في تصريحات
لبرنامج " ملعب أون " الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون سبورت
:" لم أتحدث مع باتريس كارتيرون مدرب الأهلي حتى الآن".
وأضاف :"أتمنى
القيد في الأهلي خلال يناير وإكمال مشواري مع الفريق".
واختتم جمعة تصريحاته
قائلاً: " تعلمت الدرس والالتزام والجدية شعاري خلال الفترة المقبلة".
المزيد عن: كارتيرون صالح جمعة رياضة الفيصلي الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة