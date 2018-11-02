"البريد" تكشف عدد كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي المباعة حتى الآن





كشف عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن بيع أكثر من 25 ألف كراسة شروط الإعلان العاشر الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال 48 ساعة، بقيمة تتجاوز الـ3 ملايين جنيه حتى الآن.

وطرحت هيئة البريد كراسات الشروط في نحو 159 مكتب بريد يمثلون 15 منطقة بريدية فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث بدأ سحب كراسات الشروط بدايةً من يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 أكتوبر وتستمر حتى 15 من ديسمبر المقبل.





موضحة أن مقدمات الحجز تصل إلى (10.000جنيه) للوحدة التى تصل إلى 75 مترًا، غرفتين وصالة و(14.000 جنيه) للوحدة التى تصل إلى 90 مترًا، 3 غرف وصالة.



