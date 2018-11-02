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عماد متعب: سأتابع نهائي إفريقيا بكل هدوء

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
عماد متعب: سأتابع نهائي إفريقيا بكل هدوء
عماد متعب
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ريهام عبد المحسن
 

صرح عماد متعب نجم الأهلي السابق بأنه سيتابع نهائي دوري أبطال أفريقيا غدًا بين الأهلي والترجي بكل هدوء.

 

وقال متعب في تصريحات لبرنامج " ملعب أون " الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون سبورت : "سأتابع نهائي أفريقيا بكل هدوء".

 

ويلتقي الاهلي مع نظيره الترجي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب في ذهاب دوري أبطال إفريقيا على أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي المسابقة الإفريقية.

 

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