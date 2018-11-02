اخبار المغرب - هيرفي رينارد يجهز مفاجأة قبل مواجهة الكاميرون

كشفت تقارير صحفية مغبية عن تفكير الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي في إجراء بعد التغييرات على قائمة المنتخب التي ستنضم لمعسكر أسود الأطلسي خلال الأيام المقبلة استعدادا لمواجهة الكاميرون في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويدرس رينارد استدعاء سفيان بوفال صاحب الـ 25 عاما لاعب سيلتا فيجو الإسباني المعار من ساوثهامبتون الإنجليزي والذي يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي والجناح.

وعاني رينار من انتقادات حادة الفترة الأخيرة بعد تعادل المغرب مع منتخب جزر القمر بهدفين لكل منهما في الجولة الرابعة مما دفع الفرنسي للتفكير في إجراء بعض التعديلات.

جدير بالذكر أن بوفال يمتلك خمس مباريات في رصيده الدولي مع منتخب بلاده.