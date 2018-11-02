افتتاح مبهر لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27.. ووزير الثقافة تكرم ١٨ شخصية فنية مبدعة (صور)









افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان مساء الخميس الأول من نوفمبر بالمسرح الكبير فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته السابعة والعشرين والتى بدأت بفيلم تسجيلى بعنوان (وداعًا شادية) تضمن مقتطفات من أجمل افلام واغانى شادية وبعضا من كلماتها فى عدة برامج تليفزيونية بعدها القت الفنانه جيهان مرسى مدير المهرجان كلمة اوضحت فيها دورالفن المصرى الذى وصل صداه للعالمية واصبح يعزف ويتغنى ويدرس بالخارج كما قامت بتحية من كان لهم الفضل فى اقامه هذا المهرجان وهم الدكتوره رتيبه الحفنى والدكتور ناصر الانصارى والوزير فاروق حسني.





ثم ألقى الدكتور مجدي صابر كلمة رحب فيها بالفنانين وبالحضور بعدها صعدت على خشبة المسرح وزيرة الثقافة والتى بدورها القت كلمة أكدت فيها ان المهرجان اصبح عيدا للموسيقى ليس فى مصر فقط بل فى الوطن العربى ايضا وباتت دار الاوبرا المصرية قلعه للثقافة والفنون وارسلت التحية للقياده السياسية الحكيمه ثم اعطت اشارة بدء انطلاق المهرجان بعدها وفى لحظات مؤثرة وحاله وجدانيه اختلطت فيها مشاعر السعاده بالشجن كرمت عبد الدايم ١٨شخصية فنية مبدعة ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بأهدائهم دروع المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الراحلة الفنانة شادية تسلمها ابن شقيقها خالد شاكر ، الموسيقار الراحل ميشيل المصري تسلمها الدكتور حسن شرارة، عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن تسلمتها ابنته نجلاء ، الفنان صلاح عرام وتسلمها ابنه محمد،الموسيقار حلمى امين وتسلمها ابنه المايسترو مصطفى حلمى ، الموسيقار الرحل حليم الرومي وتتسلم التكريم ابنته الفنانه ماجده الرومى فى حفلها بختام المهرجان ، عازف الكمان الراحل حازم سليم تسلمها نجله محمد، الملحن رياض الهمشري تسلمها ابنائه عمر وهشام ، الموسيقار السعودي الدكتور عبد الرب إدريس، الموسيقار عماد الشارونى ، الفنانه نوال الكويتيه والتى ستستلم التكريم فى حفلها بالمهرجان ، عازف الايقاع الفنان سعيد الارتيست ، الفنان سمير الاسكندرانى، ساحر الناى الدكتور قدري سرور، الباحث العراقى الدكتور حبيب ظاهر العباسي ، الفنان والكاتب الصحفى محـــمد البغـــدادي ، المهندس بدر الزقازيقي ، ،الفنانه التونسية لطيفة .ثم اهدى رئيس الأوبرا درع المهرجان للدكتورة ايناس عبد الدايم .





وبدـت الفقرات الفنية بباقة من أشهر الألحان لأعمال درامية حفرت فى ذاكرة المشاهدين من ألحان وتوزيع الفنان ميشيل المصري حيث عزفت الاوركسترا بقيادة سليم سحاب موسيقى عائلة الحاج متولى و تغنى محمد الحلو بتتر ليالى الحلميه ثم شدا محمد ثروت ب مين ما بيحبش فاطمه.





ثم قدم عازف الكمان الدكتور حسن شراره مقطوعه بعنوان من قلبى اهداء للراحل سعد محمد حسن ، كما عزف الدكتور رضا رجب مقطوعه موسيقيه على الكمان بعنوان شروق ، ثم غنت الموهبه الصاعده وفاء عماد اغنيه يا حبيبتى يا مصر وعزف الفنان ممدوح الجبالى مقطوعه موسيقيه على العود وتغنت المطربه ايمان عبد الغنى بالعديد من اروع اغانى شاديه العاطفيه والوطنية منها امى ، اقوى من الزمان ولحن الوفا التى شارك فيها بالعزف المنفرد على القانون الفنان ماجد سرور وفى الختام قدم الثلاثى حنان عصام وايمان عبد الغنى ونهى حافظ اغنية بعنوان (صوت الوطن _شادية) اعدت خصيصا للمهرجان مهداه من الشاعر هانى عبد الكريم والملحن محمد رحيم لروح الفنانه شاديه .





وتزامن مع حفل القاهره حفلا اخر فى دار اوبرا الاسكندريه (مسرح سيد درويش) احياه امير الغناء العربى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجى وتضمن ايضا فاصلا غنائيا لابناء الاوبرا المطربين محمد حسن، وليد حيدر وريم كمال





كما سبق حفل القاهرة افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الاول بعنوان (موسيقى الخط العربى) بقاعة صلاح طاهر ويضم مجموعة لوحات فنية من ابداعات الفنان المكرم محمد البغدادى والثانى بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية ويحمل عنوان (تجليات) لاعمال مجموعه من فنانى الخط العربى.