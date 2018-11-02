يلا شوت HD كورة لايف onlive - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر الاهلي والترجي لايف كورة





قال علي مشاني، لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي، إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي غدًا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام غدًا، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب.





أضاف أن الجهاز الفني للفريق التونسي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي، بعدما سبق والتقى الفريقان من قبل في مباراتي دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.





وتمنى مشاني أن يكون فريقه في أفضل حالة في مواجهة الغد "للتويج بالأميرة السمراء" خصوصًا أنه لا تتاح الفرصة لكل اللاعبين لخوض النهائي كل عام، ولهذا يعد الوصول لهذا الدور حافزًا كبيرًا أمام جميع اللاعبين.





الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف





يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة الاهلي ضد الترجي التونس بث مباشر، مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الترجي التونسي، مساء يوم غدٍ الجمعة، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يلا شوت HD كورة لايف onlive - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر الاهلي والترجي لايف كورة





وكان النادي الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ليضرب موعدًا مع أبناء رادس في موقعة متكررة بين عمالقة مصر وتونس، وفي المقابل تمكن فريق الترجي بصعوبة من تخطي عقبة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (4-3) فقد عانى أبناء رادس كثيرًا حتى يتأهل للمباراة النهائية بريمونتادا تاريخية.





الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | شاهد مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف





موعد مباراة الأهلي والترجي:

وتنطلق صافرة بداية موقعة الأهلي مع الترجي في مساء يوم الجمعة 2- 11- 2018، في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11:00 بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة مقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





يلا شوت HD كورة لايف onlive - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر الاهلي والترجي لايف كورة





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

ستكون موقعة الأهلي المصري والترجي التونسي مذاعة مباشرةً وحصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وهي قناة "بي إن سبورت 1" ولم يتم تحديد المعلق حتى الآن.





ومن المقرر أن يتم نقل البث المباشر لمباراة الأهلي مع الترجي عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018.





يلا شوت HD كورة لايف onlive - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر الاهلي والترجي لايف كورة











