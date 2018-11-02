محمد الحلو يتألق بغناء تتر "ليالي الحلمية" في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى (صور)





أحيا المطرب محمد الحلو، حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، والمُهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وكوكبة من قيادات وزراة الثقافة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عواض ئيس هيئة قصور الثقافة.





واعتلى "الحلو"، خشبة المسرح الكبير، على أنغام تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، عقبها عزف المايسترو سليم سحاب، موسيقى تتر مسلسل "عائلة الحاج متولي".





تلى ذلك اختتم الفنان محمد ثروت، الحفل بتقديم أغنيته الشهيرة "مين اللي مايحبش فاطمة"، والتي تفاعل معها الحاضرين.





الجدير بالذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، يقام في الفترة من ١ إلى ١٢ نوفمبر على ٧ مسارح، هى: "الكبير، والصغير، ومعهد الموسيقى العربية، والجمهورية، والإسكندرية، ودمنهور، ولأول مرة بالمركز الثقافي بطنطا".





ويضم المهرجان ٤٣ حفلا فنيا يحييه ٧٤ فنانا من ٨ دول عربية هي: "مصر - تونس - السعودية - البحرين - الأردن - الكويت - لبنان - العراق".





وتعقد جلسات المؤتمر في الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر، أما مسابقة المهرجان في الغناء والعزف على الكمان للأطفال والشباب، تقام من ٣ إلى ٥ نوفمبر بالمسرح الصغير.







