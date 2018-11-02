اليوم.. 6 مباريات في الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الرابعة

يقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الجمعة، ست مباريات في إطار الأسبوع الثالث من منافسات دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلعب في المجموعة الأولى قويسنا مع شبرابخوم، وميت خلف مع مركز شباب قويسنا، وبركة السبع مع كفر الشيخ إبراهيم.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهات الباجور مع السلام، وأشمون مع الشهداء، ومنوف مع تلا.