اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة، وهى: "جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، عمارات الفاروقية – قطاع الأمن المركزى، تقسيم عمر بن الخطاب، مساكن الضباط، أطلس 3، مساكن النيل، وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة"، لمدة 16 ساعة، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من اليوم نفسه، نظراً لتطوير طريق بلبيس الصحراوى وسيتم عمل اللحام لتحويل مسار الخط الرئيسى للمياه قطر 800 مم.





وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.



