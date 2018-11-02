ماذا قدم بيراميدز حتى الآن قبل مواجهة الاتحاد ؟ (تقرير)

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة حسام حسن المدير الفني، نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى للعميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق، عقب توليه المسئولية خلفًا للمُقال الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني السابق.

ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد السكندري، من خلال التقرير الآتي:

خاض بيراميدز سبورت 9 مباريات بالدوري حتى الآن ويتبقى له مواجهتان مؤجلتان أمام الأهلي والزمالك، حقق الفوز في أربع مواجهات أمام كلًا من "المقاولون، والداخلية، وطلائع الجيش، وإنبي".

بينما تعادل الفريق المملوك لشركة صلة السعودية، في أربع مباريات أمام كلًا من "بتروجت، والجونة، وسموحة، والانتاج الحربي"، فيما تلقى هزيمة وحيدة أمام الإسماعيلي بهدفبن دون رد، ليحصد 16 نقطة محتلًا المركز الرابع بجدول الترتيب.

نجح بيراميدز سبورت، فى تسجيل 13 هدف، بينما تلقى مرماه 10 أهداف.

يتصدر البرازيلى ماركوس دا سيلفا "كينو" مهاجم الفريق، قائمة هدافى الفريق برصيد 5 أهداف.