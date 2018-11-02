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صحفي سابق بـ الجزيرة: قطر سعت لاختراق "إيميلات" سفراء مصر والسعودية والإمارات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
صحفي سابق بـ الجزيرة: قطر سعت لاختراق إيميلات سفراء مصر والسعودية والإمارات
محمد فهمي
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نعيم يوسف
 
كشف محمد فهمي، الصحفي السابق في قناة الجزيرة، أن قطر سعت لاختراق البريد الإلكتروني (إيميلات)، رئيس جامعة الدول العربية، وسفراء كل من مصر والسعودية والإمارات.

وأوضح "فهمي"، في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن المخابرات القطرية تتدخل في المنتج الذي تصدره قناة الجزيرة، وهناك إثباتات أن قطر استهدفت "إيميلات" حوالي ألف شخص.

وتابع أن قطر وصل بها "الفُجر" لكي يخترقوا "إيميلات" بعض لاعبي كرة القدم المصريين، موضحا أنهم يريدون معرفة المعلومات الموجودة في هذا البريد الإلكتروني.

ولفت إلى أنه يطالب القناة بتعويض قدرة 100 مليون دولار كتعويض عما تعرض له، مشددا على أن هذه القضية "مزاج" بالنسبة له، وهو متفرغ لها، معقبا: "أنا قاعدلكم".
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