تابع رابط olline - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | بث مباشر الاهلي والترجي لايف .. يلا شوت

مقارنة رقمية بين الأهلي والترجي.. الأحمر أكثر فوزا في دوري الأبطال.. آزارو يتفوق على البدري في صراع الهدافين.. وأبناء كارتيرون الأقوى هجوما ودفاع





















ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة نارية مساء غد الجمعة، أمام الترجي التونسي في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وصعد الفريق الأحمر للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي للبطولة، بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي لهذا الدور على حساب أول أغسطس الأنجولي.





ودائما ما تكون لغة الأرقام مؤشرا على نتيجة وقوة أي مباراة، حيث نرصد في التقرير التالي أبرز ما قدمه الأهلي والترجي في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ومقارنة رقمية بين الفريقين.





وخاض لاعبو الأهلي 12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث حقق الفريق الأحمر الفوز في 8 مباريات بنسبة (66.6%)، وتعادل في مباراتين بنسبة (16.7%)، وخسر مباراتين في مباراتين بنسبة (16.7%)، فيما خاض الترجي التونسي 14 مباراة في دوري أبطال أفريقيا بعدما بدأ الفريق مشواره من دور الـ64 التمهيدي، حقق خلالهم الفوز في 8 مباريات بنسبة (57%)، وخسر مباراتين بنسبة (14%)، وتعادل في 4 مباريات بنسبة (29%).





على مستوى التهديف، سجل لاعبو الأهلي 23 هدفًا بمعدل تهديف 1.9 هدف لكل مباراة، واستقبلت شباكه 8 أهداف بمعدل 0.66 هدف لكل مباراة، وحافظ الأحمر على نظافة شباكه في 8 مباريات، ببينما أحرز لاعبو الترجي التونسي 22 هدفًا في مباريات دوري الأبطال هذا الموسم بمعدل 1.6 هدف لكل مباراة، واستقبلت شباكه 9 أهداف بمعدل 0.64 هدف لكل مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.





كان أكبر فوز حققه الأهلي في الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4 / 0 وتكرر مرتين الأولي أمام مونانا في ذهاب دور الـ32، والثانية أمام حوريا الغيني في دور المجموعات، بينما يعد أكبر انتصار حققه الترجي كان بنتيجة 5-0 على فريق الوئام الموريتاني في إياب الدور التمهيدي للبطولة.





نجح الأهلي في تحقيق 4 انتصارات وتعادلين على ملعبه في النسخة الحالية من دوري الأبطال ولم يتلق أي هزيمة، بينما حقق 4 انتصارات وهزيمتين في مبارياته خارج ملعبه بالبطولة، فيما حقق الترجي 6 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة في مبارياته على ملعبه، بينما حقق 4 تعادلات وفوزين وهزيمة وحيدة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه في البطولة هذا الموسم.





يعد المغربي وليد آزارو هو هداف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف، بينما يعد أنيس البدري هو هداف بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في المباراة التي تقام مساء غد الجمعة، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب التي تقام يوم 9 نوفمبر الجاري باستاد رادس.





مواجهات الأهلي بالفرق التونسية دائمًا ما تكون عامرة بالإثارة والندية في ظل هيمنة النادي الأهلي على البطولات الإفريقية، وإحكام سيطرته على القارة السمراء بتحقيق 20 لقبًا، جعلته يتبوّأ المرتبة الثانية عالميًا في قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية.





والتقى الأهلي بالعديد من فِرق تونس خلال مشواره بالبطولات الأفريقية، حيث بلغت عدد المواجهات 41 مباراةً، تمكّن الأهلي من تحقيق الفوز في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، منهم 9 تعادلات سلبية فيما تلقى 8 هزائم.





فيما كات أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي بالأندية التونسية كان على حساب النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.



