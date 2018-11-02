وزيرة الرياضة البريطانية تعلن استقالتها من منصبها

أعلنت وزيرة الرياضة في بريطانيا، تراسي كراوتش، استقالتها من منصبها الخميس، على خلفية "تأجيل" إجراءات كانت تهدف إلى تقليص الحد الأقصى للمخاطرة على محطات (الات) الرهان ذات الاحتمالات الثابتة.

وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يوم الإثنين الماضي، إنه تم تأجيل تقليص الحد الأقصى للمخاطرة على ماكينات الرهان ذات الاحتمالات الثابتة من 100 جنيه إسترليني إلى جنيهين فقط، إلى أكتوبر من عام 2019، ولكن كراوتش رأت أن التأجيل "غير مبرر" وأن من شأنه أن يكلف مدمني المقامرات الكثير.





وكان مؤيدو إجراء خفض الحد الأقصى للرهان يتوقعون تطبيقه في أبريل عام 2019.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعربت الوزيرة المستقيلة في تغريدة لها على موقع "تويتر" عن حزنها الشديد لمغادرة "أحد أفضل الوظائف في الحكومة"، وأعربت عن شكرها العميق لرسائل التأييد التي تلقتها.





وأوضحت الوزيرة: "الساسة يأتون ويرحلون.. ولكن المبادئ تبقى معنا إلى الأبد."





وأعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن خيبة أملها إزاء الاستقالة، ولكنها أوضحت أنه "ليس هناك تأخير في تطبيق الإجراء المهم."





وفي الوقت الحالي، يستطيع أي شخص أن يراهن بما يصل إلى مئة جنيه إسترليني كل عشرين ثانية على ماكينات القمار مثل "الروليت" و"البوكر"، وفي شهر مايو الماضي، وصف وزير الثقافة آنذاك مات هانكوك، عملية القمار تلك بأنها "آفة اجتماعية خطيرة."





ويقول ناشطون مناهضون للقمار، إن هذه الماكينات تجعل المقامرين يخسرون سريعا، مما يؤدي إلى مشكلات مالية واجتماعية ونفسية خطيرة.





وقالت رئيسة الوزراء إنه في استجابة لطلب من كراوتش، استمعت الحكومة إلى آراء تنادي بتطبيق التقليص قبل أبريل عام 2020، وتم الاتفاق في نهاية الأمر على أن يبدأ سريانها في أكتوبر 2020.



