رابط  BAIN SPORTS .. مباراة الاهلي والترجي في بث مباشر (شاهد الاهلي الآن)

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تُشير المعلومات الواردة من داخل النادى الأهلى أن الفرنسي كارتيرون لن يُجري أي تعديلات في





تشكيل الفريق خلال لقاء الغد حيث سيلعب بنفس التشكيل الذى خاض مباراة وفاق سطيف الجزائري





بملعب الأخير قبل عشرة أيام تقريباً في إياب نصف نهائي البطولة حيث يرغب المدير الفني في





الاستعانة بمحمد الشناوي بحراسة المرمى وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي وفي الوسط حسام





عاشور وعمرو السولية وفي الجانب الأيمن أحمد فتحي بعد تأكد سلامته، فيما سيقود أيمن أشرف





الجبهة اليسرى، ويلعب في المثلث الهجومي كلاً من وليد سليمان وأحمد حمودي وإسلام محارب وفي





الهجوم وليد أزارو.





محمود الخطيب رئيس النادي حرص على دعم اللاعبين معنوياً قبل اللقاء حيث تحدث مع محمد يوسف





المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة مؤكداً له ثقته وثقة مجلس الإدارة في اللاعبين والفريق





وقدرتهم على إسعاد الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلاوية على وجه التحديد.



