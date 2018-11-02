كورة ستار - الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع - لايف مشاهدة مباشر الاهلي والترجي (نهائي ابطال افريقيا)

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تحدث عمرو فهمى الأمين العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف"، عن استخدام تقنية الفيديو للمرة الأولى فى تاريخ مسابقة دورى أبطال إفريقيا عندما يلتقى الأهلى مع الترجى التونسى بملعب "برج العرب" فى التاسعة مساء غد الجمعة فى مباراة الذهاب.





وقال عمرو فهمى فى تصريحات صحفية: "نحن سعداء لإعتماد تطبيق تقنية الفيديو من جديد في المباريات الافريقية، إنها لحظة تاريخية أخرى بالنسبة للكرة الإفريقية، الكاف مصمم على استخدام آخر الابتكارات التكنولوجية المتوفرة".





أضاف، "سبق وأن قمنا بتطبيق تقنية الفيديو في مباراة كأس السوبر الافريقي التي أقيمت في فبراير الماضي، والتي فاز فيها الوداد البيضاوي المغربي على مازيمبي الكونغولي 1-صفر".

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وصعد الترجى لنهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب أول أغسطس الأنجولى، بينما تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى.





ومن المنتظر أن تشهد مباراة الأهلى والترجى بملعب "برج العرب" وسط حضور 50 ألف مشجع، بينما تقام مباراة الإياب فى التاسع من نوفمبر المقبل بملعب "رادس".









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