ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

فريدة الشوباشي: "ارتداء الميني جيب حرية شخصية.. لكن النقاب لا" (فيديو)

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
فريدة الشوباشي: ارتداء الميني جيب حرية شخصية.. لكن النقاب لا (فيديو)
فريدة الشوباشي
طباعة
أمنية فوزي
 
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، متابعة: "ارتداء النقاب ليس حرية شخصية ولكن الميني جيب حرية شخصية لأن وجه المرأة باين".

وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده".

وأوضحت أن النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: "عيب لما الست إللي ربنا خلق فيها الرحم إللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده".
المزيد عن: نقاب ميني جيب فريدة الشوباشي ارتداء اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 4:00:02 AM