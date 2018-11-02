فريدة الشوباشي: "ارتداء الميني جيب حرية شخصية.. لكن النقاب لا" (فيديو)
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:03 صأمنية فوزي
أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، متابعة: "ارتداء النقاب ليس حرية شخصية ولكن الميني جيب حرية شخصية لأن وجه المرأة باين".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده".
وأوضحت أن النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: "عيب لما الست إللي ربنا خلق فيها الرحم إللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده".
وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد" مساء الخميس: "عيب نقول الميني جيب بيثير غرائز لأننا بني آدمين مش حيوانات، إيه القرف ده".
وأوضحت أن النقاب يخفي الشخصية، ويعتدي على الحرية، معقبة: "عيب لما الست إللي ربنا خلق فيها الرحم إللي أوهب الحياة يبصلها الراجل إنها بتثير الغرائز، يتحرق الراجل ده".
المزيد عن: نقاب ميني جيب فريدة الشوباشي ارتداء اخبار مصر