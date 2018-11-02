أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 1-11-2018
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"عكاشة" يُحذر من أغنية "آه لو لعبت ياهر": بتشجع على الكسل
قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن أغنية "آه لو لعبت ياظهر" في منتهى الخطورة، فلا يوجد شئ في الدنيا يسمى الحظ، وإنما هناك شئ يسمى القدر، وهذا القدر يكتب بالعمل، فهذه الأغنية تعكس الكسل، وتقتل روح الكفاح والإصرار والعزيمة، وتجعلنا نجلس على أوهام.
الزراعة: إطلاق مشروع التحسين الوراثي في 17 محافظة مجانًا
قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيونية والسمكية والداجنة، إنه سيتم إطلاق مشروع جديد للتحسين بـ 50 مليون جنيه في 17 محافظة سيتم دعم الفلاح مجانًا لعمل تحسين وراثي له، لتشجيعه على تكرار ذلك، لتحقيق إنتاجية عالية.
تعرف على تفاصيل إطلاق أول قطار سريع بمصر
قال سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل، إنهم يعدون حاليا لإطلاق أول قطار سريع بطول 500 كيلو، موضحًا أنهم اجتمعوا مع 6 تحالفات عالمية لبحث الأمر.
"الأرصاد" تحذر جمهور الأهلي قبل مباراة الترجي
وناشد "عبدالعال" مشجعي مباراة الأهلي والترجي التونسي غدًا ببرج العرب، الحذر من برودة الطقس ليلا، وأن يكون معم "جاكيت".
متحدث "الزراعة": 15 حالة وفاة ناتجة من عقر الكلاب الضالة في 2015
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عدد الوفيات الناتجة من الكلاب الضالة 15 حالة في عام 2015، خلاف مئات حالات العقر التي تؤدي لمعاناة الكثير من المواطنين.
الأرصاد تحذر: هذه المناطق مُعرضة لسقوط الأمطار والسيول (فيديو)
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان.
"رياضة البرلمان": الدولة لم تتكلف أي شيء في منتدى شباب العالم
قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة لم تتكلف أي شيء في منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن رجال أعمال وبعض الشركات هم من تولوا تكاليف المنتدى، ولكن حملات الترويج للسياحة لن تحقق 1% مما سيحققه هذا المنتدى.
مصطفى بكري: هناك ضغوط على السعودية للمصالحة مع قطر
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن هناك ضغوط على السعودية للمصالحة مع قطر، معقبًا: "قطر التي تدعم الإرهاب والتي تتآمر على السعودية".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"عكاشة" يُحذر من أغنية "آه لو لعبت ياهر": بتشجع على الكسل
قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن أغنية "آه لو لعبت ياظهر" في منتهى الخطورة، فلا يوجد شئ في الدنيا يسمى الحظ، وإنما هناك شئ يسمى القدر، وهذا القدر يكتب بالعمل، فهذه الأغنية تعكس الكسل، وتقتل روح الكفاح والإصرار والعزيمة، وتجعلنا نجلس على أوهام.
الزراعة: إطلاق مشروع التحسين الوراثي في 17 محافظة مجانًا
قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لتنمية الثروة الحيونية والسمكية والداجنة، إنه سيتم إطلاق مشروع جديد للتحسين بـ 50 مليون جنيه في 17 محافظة سيتم دعم الفلاح مجانًا لعمل تحسين وراثي له، لتشجيعه على تكرار ذلك، لتحقيق إنتاجية عالية.
تعرف على تفاصيل إطلاق أول قطار سريع بمصر
قال سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل، إنهم يعدون حاليا لإطلاق أول قطار سريع بطول 500 كيلو، موضحًا أنهم اجتمعوا مع 6 تحالفات عالمية لبحث الأمر.
"الأرصاد" تحذر جمهور الأهلي قبل مباراة الترجي
وناشد "عبدالعال" مشجعي مباراة الأهلي والترجي التونسي غدًا ببرج العرب، الحذر من برودة الطقس ليلا، وأن يكون معم "جاكيت".
متحدث "الزراعة": 15 حالة وفاة ناتجة من عقر الكلاب الضالة في 2015
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن عدد الوفيات الناتجة من الكلاب الضالة 15 حالة في عام 2015، خلاف مئات حالات العقر التي تؤدي لمعاناة الكثير من المواطنين.
الأرصاد تحذر: هذه المناطق مُعرضة لسقوط الأمطار والسيول (فيديو)
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الأمطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان.
"رياضة البرلمان": الدولة لم تتكلف أي شيء في منتدى شباب العالم
قال الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة لم تتكلف أي شيء في منتدى شباب العالم، لافتًا إلى أن رجال أعمال وبعض الشركات هم من تولوا تكاليف المنتدى، ولكن حملات الترويج للسياحة لن تحقق 1% مما سيحققه هذا المنتدى.
مصطفى بكري: هناك ضغوط على السعودية للمصالحة مع قطر
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن هناك ضغوط على السعودية للمصالحة مع قطر، معقبًا: "قطر التي تدعم الإرهاب والتي تتآمر على السعودية".
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