المقاصة يواجه فريق النوبي وديا اليوم.. وراحة للاعبين غدا
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف ، خوض مباراة ودية في العاشرة صباح اليوم الجمعة ، أمام فريق النوبي أحد أندية الدرجة الثانية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لتجهيز بدلاء الفريق للمباريات المقبلة ، بينما يؤدي اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة بتروجت تدريبات استشفائية في الجيم.
وأكد وليد هويدي
مدير الكرة بالمقاصة ، أن الفريق سيحصل على راحة السبت من التدريبات الجماعية، على
أن يعود للانتظام في التدريبات الأحد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ، بالجولة
ال 13 لمسابقة الدوري المقرر إقامتها الخميس المقبل 8 نوفمبر .
وأشاد هويدي بفوز
المقاصة على بتروجت في السويس بهدف نظيف ، سجله ايريك تراوري مؤكدا أنه فوز غال ومهم
، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة ويعطي دافع للفريق
للاستمرار مع الكبار والعودة لمكانته الطبيعية.