المقاصة يواجه فريق النوبي وديا اليوم.. وراحة للاعبين غدا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف ، خوض مباراة ودية في العاشرة صباح اليوم الجمعة ، أمام فريق النوبي أحد أندية الدرجة الثانية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لتجهيز بدلاء الفريق للمباريات المقبلة ، بينما يؤدي اللاعبون الأساسيون الذين شاركوا في مباراة بتروجت تدريبات استشفائية في الجيم.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ، أن الفريق سيحصل على راحة السبت من التدريبات الجماعية، على أن يعود للانتظام في التدريبات الأحد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ، بالجولة ال 13 لمسابقة الدوري المقرر إقامتها الخميس المقبل 8 نوفمبر .

وأشاد هويدي بفوز المقاصة على بتروجت في السويس بهدف نظيف ، سجله ايريك تراوري مؤكدا أنه فوز غال ومهم ، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة ويعطي دافع للفريق للاستمرار مع الكبار والعودة لمكانته الطبيعية.