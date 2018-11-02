ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

وزيرة الثقافة تكرم لطيفة عن مشوارها الفني الناجح في مهرجان الموسيقى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
وزيرة الثقافة تكرم لطيفة عن مشوارها الفني الناجح في مهرجان الموسيقى
طباعة
 

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم،المطربة التونسية لطيفة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقي العربية، وذلك عن مشوارها الفني النجاح.

ومن المقرر أن تحيي لطيفة، اليوم، حفل افتتاح المهرجان في أول مشاركة لها بتاريخ المهرجان، 

ومن المنتظر أن تشدو لطيفة بعدد من أهم وأشهر أغنياتها، منها "بحب بغرامك، أنا متنسيش، المصري، وحبك هادي"


المزيد عن: وزيرة الثقافة نجوم الفن مهرجان مشاهير مزيكا لطيقة فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 1:00:12 AM