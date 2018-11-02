وزيرة الثقافة تكرم لطيفة عن مشوارها الفني الناجح في مهرجان الموسيقى





كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم،المطربة التونسية لطيفة، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقي العربية، وذلك عن مشوارها الفني النجاح.





ومن المقرر أن تحيي لطيفة، اليوم، حفل افتتاح المهرجان في أول مشاركة لها بتاريخ المهرجان،





ومن المنتظر أن تشدو لطيفة بعدد من أهم وأشهر أغنياتها، منها "بحب بغرامك، أنا متنسيش، المصري، وحبك هادي"



