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قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بالفخر والسعادة لقيادة الأهلي في نهائي إفريقيا غدًا أمام الترجي التونسي.





أضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي: “شعور رائع أن تخوض نهائي إفريقيا أمام جماهير عظيمة كجماهير الأهلي غدًا التي ننتظر دعمها في لقاء النهائي.”

HD رابط كورة ستار مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر





وأوضح أن جماهير الأهلي تبقي خير داعم لنا في جميع المواقف والظروف، ونعدها بالقتال في مواجهة الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق لنا في العودة بتونس لحصد البطولة الإفريقية.









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HD رابط كورة ستار مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر





وكان النادي الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد أن تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، ليضرب موعدًا مع أبناء رادس في موقعة متكررة بين عمالقة مصر وتونس، وفي المقابل تمكن فريق الترجي بصعوبة من تخطي عقبة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (4-3) فقد عانى أبناء رادس كثيرًا حتى يتأهل للمباراة النهائية بريمونتادا تاريخية.





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HD رابط كورة ستار مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر





موعد مباراة الأهلي والترجي:

وتنطلق صافرة بداية موقعة الأهلي مع الترجي في مساء يوم الجمعة 2- 11- 2018، في تمام الساعة الـ 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 11:00 بتوقيت الإمارات، وستكون المباراة مقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

ستكون موقعة الأهلي المصري والترجي التونسي مذاعة مباشرةً وحصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وهي قناة "بي إن سبورت 1" ولم يتم تحديد المعلق حتى الآن.





ومن المقرر أن يتم نقل البث المباشر لمباراة الأهلي مع الترجي عبر البث المباشر والحي على موقع الفجر الرياضي، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في مباراة ذهاب دور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018.





HD رابط كورة ستار مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر







