نقيب الفلاحين يطالب بإنشاء محمية لـ رعاية الكلاب الضالة في مصر



واقترح "أبو صدام"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن يتم إنشاء محمية للكلاب الضالة، ويتم التخلص من الكلاب المسعورة بالقتل، مضيفا أنه يجب تحصين الكلاب.



وأضاف، أن تصريح إحدى نائبات الشعب بتصدير الكلاب للخارج تم فهمه بشكل خاطىء.



طالب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة بشكل يصب في مصلحة الدولة.