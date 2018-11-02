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نقيب الفلاحين يطالب بإنشاء محمية لـ رعاية الكلاب الضالة في مصر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
نقيب الفلاحين يطالب بإنشاء محمية لـ رعاية الكلاب الضالة في مصر
نقيب الفلاحين
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هدى عبدالرازق
 
طالب حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، بالتعامل مع ملف الكلاب الضالة بشكل يصب في مصلحة الدولة.

واقترح "أبو صدام"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، أن يتم إنشاء محمية للكلاب الضالة، ويتم التخلص من الكلاب المسعورة بالقتل، مضيفا أنه يجب تحصين الكلاب.

وأضاف، أن تصريح إحدى نائبات الشعب بتصدير الكلاب للخارج تم فهمه بشكل خاطىء.
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