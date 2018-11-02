تعرف على حكام مباريات الجمعة في الدوري.. وجريشة لموقعة بيراميدز والاتحاد
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
الداخلية × طلائع
الجيش :
محمد حسن ويعاونه
خالد السيد وعماد العقاد، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وأحمد جمال حكماً
خامساً.
الجونة × إنبي
:
سعيد حمزة ويعاونه
هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عمارة
حكماً خامساً.
الانتاج الحربي
× سموحة :
محمود البنا ويعاونه
شريف التباع ومصطفى حسين، وحازم نصر حكماً رابعاً، وكل من هشام الفلال ومحمد عباس قابيل
حكماً خامساً.
بيراميدز × الاتحاد
:
جهاد جريشة ويعاونه
تحسين أبوالسادات ومحمود عبد السميع، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمود
وفا حكماً خامساً.