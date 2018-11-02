ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على حكام مباريات الجمعة في الدوري.. وجريشة لموقعة بيراميدز والاتحاد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:20 ص
تعرف على حكام مباريات الجمعة في الدوري.. وجريشة لموقعة بيراميدز والاتحاد
حسام حسن
طباعة
محمد الصو
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً الجمعة، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

 

الداخلية × طلائع الجيش :

محمد حسن ويعاونه خالد السيد وعماد العقاد، وهشام توفيق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وأحمد جمال حكماً خامساً.

 

الجونة × إنبي :

سعيد حمزة ويعاونه هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عمارة حكماً خامساً.

 

الانتاج الحربي × سموحة :

محمود البنا ويعاونه شريف التباع ومصطفى حسين، وحازم نصر حكماً رابعاً، وكل من هشام الفلال ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

 

بيراميدز × الاتحاد :

جهاد جريشة ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمود عبد السميع، ومحمد نهاد حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمود وفا حكماً خامساً.

 

المزيد عن: لجنة الحكام الرئيسية رياضة حكام مبارايات اليوم بيراميدز اخبار الرياضية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الداخلية
-
x
14:45
-
طلائع الجيش
الجونة
-
x
15:30
-
إنبي
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
سموحة
بيراميدز
-
x
17:30
-
الاتحاد السكندري
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
14:55
-
التعاون
القادسية
-
x
16:35
-
الهلال
دوري أبطال أفريقيا 2018
الأهلي - مصر
-
x
21:00
-
الترجي الرياضي - تونس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/2/2018 12:50:00 AM