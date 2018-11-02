محافظ بورسعيد يجتمع بمجلس إدارة المصري والجهاز الفني الجديد (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع مجلس إدارة النادي المصري بحضور الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة ميمي عبدالرازق.

جاء الاجتماع من أجل دعم الجهاز الفني الجديد والذي ضم ميمى عبد الرازق مدير فني ومحمد صلاح أبو جريشة مدرب عام وياسر عزت مدرب والسيد الناهى مدرب حراس مرمى، ومصفى يونس مدير كرة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن قدم تقدم باستقالته بسبب أزمة ملعب المصرى والتى اشتعلت بعد عودة الجماهير للمدرجات..

وأعلن نادى بيراميدز بعد ذلك عن تولى حسام حسن المدير الفنى السابق للمصرى المسئولية الفنية للفريق الكروى خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الغضبان في اجتماعه على الدعم الكامل من المحافظة للقلعة الخضراء في الفترة المقبلة.