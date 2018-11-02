هشام زكريا يعلن قائمة الجونة لمواجهة إنبي

أعلن هشام زكريا، المدير الفني للجونة، قائمة الفريق لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من:-

عمر رضوان- هيثم محمد- رمزي صالح- لؤي وائل- أحمد سعيد «أوكا»- خالد صبحي- أحمد الشناوي- جاتوش بانوم- مصطفى جابر- عبدولاي كوليبالي- أحمد مجدي- أحمد عيد عبد الملك- محمد ناجي «جدو»- إسلام رشدي- محمد نادي- تشيسوم شيكاتارا- جوزيف أنجويم- أحمد علي- حسام زين- فادي فريد.

الجونة × إنبي: سعيد حمزة ويعاونه هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عمارة حكماً خامساً.