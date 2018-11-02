هشام زكريا يعلن قائمة الجونة لمواجهة إنبي
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:06 صالفجر الرياضي
أعلن هشام زكريا، المدير الفني للجونة، قائمة الفريق لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كل
من:-
عمر رضوان- هيثم
محمد- رمزي صالح- لؤي وائل- أحمد سعيد «أوكا»- خالد صبحي- أحمد الشناوي- جاتوش بانوم-
مصطفى جابر- عبدولاي كوليبالي- أحمد مجدي- أحمد عيد عبد الملك- محمد ناجي «جدو»- إسلام
رشدي- محمد نادي- تشيسوم شيكاتارا- جوزيف أنجويم- أحمد علي- حسام زين- فادي فريد.
الجونة × إنبي:
سعيد حمزة ويعاونه هشام طلب وأحمد رشدي، وامير السيد حكماً رابعاً، وكل من حسن السندبيسي
ومحمد عمارة حكماً خامساً.
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