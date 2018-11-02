بث مباشر(نهائي افريقيا) مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مباراة الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري Al Ahly Vs ES tunis





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى التاسعة مساء، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب النادي الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب الأهلي موعدًا جديدًا مع الأندية التونسية في طريقه نحو استعادة لقب بطولته المفضلة بعد غياب 5 سنوات عن دولاب بطولاته، حيث كان أخر لقب حققه عام 2013.





مواجهات الأهلي بالفرق التونسية دائمًا ما تكون عامرة بالإثارة والندية في ظل هيمنة النادي الأهلي على البطولات الإفريقية، وإحكام سيطرته على القارة السمراء بتحقيق 20 لقبًا، جعلته يتبوّأ المرتبة الثانية عالميًا في قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية.





التقى الأهلي بالعديد من فِرق تونس، نرصد أبرز أرقام تلك المواجهات على النحو التالي:





– بلغت عدد المواجهات 41 مباراةً، تمكّن الأهلي من تحقيق الفوز في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، منهم 9 تعادلات سلبية فيما تلقى 8 هزائم.





– أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي بالأندية التونسية كان على حساب النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.





– التقى الأهلي بفرق تونس في المباريات النهائية في 7 نهائيات بمختلف البطولات الإفريقية نجح الأهلي في حسم 7 ألقاب منها بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 و2006 و2012، وثلاثة ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي في نسخ 2007 و2009 و2014، فيما فرّط في لقب دوري الأبطال في مرة واحدة، نسخة 2007.

بث مباشر(نهائي افريقيا) مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مباراة الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري Al Ahly Vs ES tunis





– نجح نجوم النادي الأهلي في زيارة شباك الأندية التونسية في 51 مناسبة، ويعد محمد أبو تريكة نجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للنادي الأهلي أمام فرق تونس، بعدما نجح أمير القلوب في تسجيل 6 أهداف، ويأتي من بعده وليد أزارو، الذي نجح في تسجيل 5 أهداف، ويحل ثالثًا الأنجولي فلافيو أمادو الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف.





– استقبلت شباك الأهلي على مدار 41 مباراة 30 هدفًا.





– مستقبل المرسى التونسي، أول الفرق التونسية التي واجهت الأهلي، وذلك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس نسخة 1985. وانتهت مواجهة الذهاب بفوز الأهلي بهدف دون رد، وفي الإياب عاد الأهلي ليفوز برباعية نظيفة.

بث مباشر(نهائي افريقيا) مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مباراة الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري Al Ahly Vs ES tunis





– الترجي التونسي، كان آخر الفرق التي واجهت الأهلي في النسخة الجارية من البطولة عندما التقى الفريقان في دور ثمن النهائي، ما يعرف بمرحلة المجموعات، انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل السلبي وفي المباراة الثانية فاز الأهلي بهدف دون رد.





– الترجي التونسي.. شيخ الأندية التونسية، هو أكثر الفرق التي التقت بالأهلي بواقع 18 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي في 7 مباريات، وكان التعادل سيد الموقف في 8 مباريات، واكتفى الترجي بتحقيق 3 انتصارات.

– النجم الساحلي، التقى بالأهلي في 11 مباراة، فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 5 مباريات، فيما حقق النجم الفوز في 3 مباريات.





– بعد الترجي والنجم، يأتي الصفاقسي التونسي في المرتبة الثالثة، بعدد 6 مواجهات أمام الأهلي، انتهت 4 منها بفوز النادي الأهلي، وسيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة، واكتفى الصفاقسي بتحقيق فوز وحيد على حساب الأهلي.

بث مباشر(نهائي افريقيا) مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مباراة الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري Al Ahly Vs ES tunis





– ثلاث فرق التقت بالأهلي، في مواجهتين فقط. الأول: الإفريقي التونسي، الذي التقى بالأهلي في مواجهين بالكونفدرالية. وتبادل الفريقان الفوز، سجل الأهلي 3 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها الإفريقي في مرمى الأهلي. ثم البنزرتي: انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي وحقق الأهلي الفوز في الثانية بنتيجة 2-1. مستقبل المرسى التونسي: كان له مواجهة مع الأهلي بأبطال الكئوس نسخة 1985، وحقق خلالها الأهلي الفوز ذهابًا بنتيجة 1-صفر، وإيابًا بنتيجة 4-صفر.









بث مباشر(نهائي افريقيا) مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مباراة الأهلي المصري وفاق سطيف الجزائري Al Ahly Vs ES tunis