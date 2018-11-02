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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية تريم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:08 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية تريم
الهلال الأحمر الإماراتي
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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية على أهالي منطقة قسم بمديرية تريم بوادي حضرموت لتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك استمرارا للجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني؛ ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

ووزعت فرق الهيئة 250 سلة غذائية مستهدفة 1250 فردا من الأسر غير القادرة بمنطقة قسم بمديرية تريم بحضرموت، و الذين ثمنوا الدعم الإماراتي المتواصل لليمن وشعبه والذي خفف من معاناتهم بعد أن فقدوا الكثير من مقومات الحياة في ظل الظرف الإنساني الراهن الذي تسببت به ميليشيا الحوثي الانقلابية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام زايد 2018" بلغ 23 ألفا و586 سلة غذائية استهدفت 117 ألفا و932 فردا من الأسر غير القادرة بمحافظة حضرموت.

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