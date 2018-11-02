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30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:08 ص
30 صورة من روائع معرض ألوان قدماء المصريين بالمتحف المصري
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حسام زيدان
 
التقطت كاميرا "الفجر" عددًا من الصور التي توثق لمعرض "ألوان قدماء المصريين" والذي انطلق، مساء أمس الخميس، بالمتحف المصري بالتحرير.

ومن جانبه قال الباحث الآثري تامر المنشاوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن المعرض يعتبر مبتكر وهو الأول من نوعه في مصر حيث يؤرخ لرحلة الألوان عبر التاريخ المصري القديم.

وأضاف أن التقنية الجديدة المستخدمة في المعرض وهي إضاءة الآثر بألوانه الأصلية تعتبر التطبيق الأول لهذه التقنية في مصر، وهو الأمر الذي يحاكي المتاحف العالمية، مثل متحف المتروبوليتان.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض "الألوان عند قدماء المصريين"، حيث تم عرض التقنية جديدة لإضاءة الآثر بألوانه الأصلية عن طريق البروجيكتور، بالإضافة إلى عرض 55 قطعة أثرية تحكي رحلة الألوان عبر العصور المصرية بدءً من الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة، وشهد المعرض مدير عام المتحف وعدد كبير من المهتمين بالشأن الآثري.
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
30 صورة من روائع معرض "ألوان قدماء المصريين" بالمتحف المصري
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