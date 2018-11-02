تابع yalla shoot HD رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب الاهلي والترجي كورة اون لاينHD

قمة عربية خالصة في ملعب برج العرب تجمع بين الأشقاء الأهلي المصري ضد الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





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يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة من مساء بعد غد الجمعة، مع الترجى التونسى باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى قائمة تضم 22 لاعباً وهم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وسعد سمير وايمن أشرف وصبري رحيل وحسام عاشور وعمرو السولية، وهشام محمد وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإسلام محارب، وصلاح محسن ومروان محسن وأحمد حمودي، ووليد سليمان وميدو جابر وأحمد حمدي ووليد أزارو.





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معسكر مغلق للشياطين الحمر:

ويدخل الأهلي معسكر مغلق بالإسكندرية من اليوم الأربعاء، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في لقاء العودة يوم 9 نوفمبر المقبل باستاد رادس.





ويعول الاهلي على خبرات لاعبيه الكبار في لقاء الذهاب أمثال وليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور ومعهم وليد آزارو وسعد سمير وساليف كوليبالي لتحقيق نتيجة جيدة فى برج العرب.





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الترجي بمن حضر أمام الأهلي:

فيما أعلن معين الشعبانى المدير الفنى لفريق الترجى التونسى قائمة فريقه للمواجهة المرتقبة ، حيث غادر الفريق تونس صباح اليوم على متن طائرة خاصة، وفقا لما أعلنه موقع "كورة" التونسى، وجاءت قائمة الترجي كالتالى..





حراسة المرمى: معز بن شريفية - رامى الجريدى - على الجمل





الدفاع: سامح الدربالى - إيهاب المباركى - أيمن بن محمد - خليل شمام - حسين الربيع - على المشانى - شمس الدين الذوادى - محمد على اليعقوبى - أيمن محمود





الوسط: فوسينى كوليبالى - فرانك كوم - غيلان الشعلالى - محمد أمين المسكينى - سعد بقير





الهجوم: يوسف البلايلى - أنيس البدرى - بلال الماجرى - آدم الرجايبى - طه ياسين الخنيسى - هيثم الجوينى

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