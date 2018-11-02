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"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
مستقبل وطن يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
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اسلام شعراوي
 

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة برئاسة النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب حفل جماهيري بميدان السيدة زينب للإعلان عن قيام أمانة السيدة بسداد المصروفات لعدد ٦٠٠ من الطلبة الغير قادرين بالدائرة وتوزيع الحقائب المدرسية على العديد من الطلبة.

وحضر الحفلة كل من النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب عن الدائرة، وجمال حنفي عضو هيئة مكتب المحافظة و سيد هريسى أمين القسم.

وأكد مسئولي الحزب بأن تحركهم تأتى فى إطار المبادرة التي أطلقها الحزب تحت مسمى "احنا معاك" والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين.
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
"مستقبل وطن" يسدد المصروفات لـ600 طالب ويوزع حقائب مدرسية بالسيدة زينب
المزيد عن: مستقبل وطن حزب الطلبه السيده زينب احتفال
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