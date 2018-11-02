إليسا: "مش محتاجة أدعي إصابتي بسرطان الثدي"







وأضافت خلال لقائها فى برنامج "معكم" على قناة CBC،: "أنا مش مغرورة، وإنما متواضعه وعمري ما عملت إني نجمة على أسرتي أو أصدقائي أو جمهوري، لكن لما بيتكلموا عن شغلي، وقتها بعرف حالي وقيمتي الحقيقية".

أكدت المطربة اللبنانية إليسا، أنها تعرف قيمتها جيدًا وليست في أدنى حاجة لكى تدعي إصابتها بسرطان الثدي، لكي تكتسب شعبية.