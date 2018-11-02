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وائل الطناحي: أجندة منتدى شباب العالم دسمة جدًا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:08 ص
وائل الطناحي: أجندة منتدى شباب العالم دسمة جدًا
منتدي شاب العالم
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هدى عبدالرازق
 
قال وائل الطناحي، أمين عام المجلس الوطني للشباب، إن عقد منتدى الشباب للمرة الثانية دليل على مصداقية الدولة المصرية.

وأشار "الطناحي"، خلال حواره مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن صدور البيان الـ29 للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء بالتزامن مع انطلاق منتدى شباب العالم، يعد رسالة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان.

ولفت إلى أن الإكاديمية الوطنية للتدريب هى المسئولة عن ترتيب المنتدى، مضيفا أن أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثانية دسمة جدا.
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