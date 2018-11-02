هاني ميلاد: الكنيسة القبطية لم تتدخل في السياسة عكس أوروبا

قال هاني ميلاد حنا، نجل المؤرخ ميلاد حنا، إن مصر من أغنى دول العالم في حجم الآثار.



وأضاف في حواره ببرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن الكنيسة القبطية في مصر طوال تاريخها لم تؤثر على الحاكم ولم تتدخل في السياسة عكس أوروبا، وذلك يحسب لها لأنها تهتم بالعقيدة والاتصال بالشعب.



وتابع: "والدي لم يكن مؤرخًا أو عالمًا للنفس، بل كان أستاذا في كلية الهندسة لمدة طويلة، وكان لديه ملكة التواصل مع الآخرين بسهولة وتبسيط الأمور، وكان شديد العقلانية ويستند للتفكير العلمي لكنه في الهوية تحدث عن القلب أيضًا".



وأوضح: "العلاقة بين أم وأمي كانت قائمة على التفاهم، وكانت لديهما طاقات لإخراج كل شيء إيجابي، وأبي ورثني مهنته، وأنشغل بالسياسة بعد تخرجي من الكلية، وكان يساعدني كثيرًا".